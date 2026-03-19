На нєшкайши дзень, 19. марец

19. МАРЕЦ – На нєшкайши дзень народзени Мирослав Цибра.

1748 – Народзел ше гидроинжинєр Йожеф Киш (Будим, Угорска, 19. марец 1748 – Зомбор, 13. марец 1813), познати є як идейни творец проєктант и перши будователь Велького бачкого канала, цо бул найзначнєйши гидротехнїчни и транспортни обєкт у Бачки у Габзбурґскей монархиї. Робел у служби Кральовскей дворскей комори и замерковал предносц Чарней Бари, хтора од Вербаса по рику Тису при Бечею правела природни водови цек, требало го лєм прешириц и направиц плївни беґель. Требало од Дунаю при Бездану по Вербас викопац нови беґель хтори би повязал тоти два главни водово цеки. Йожеф Киш поховани на брещку нєдалєко при Шлайзу у Вербаше при месце дзе почали перши роботи на будованю Велького Бачкого Канала.

1813 – Народзени лїкар, мисионер и виглєдовач Африки Дейвид Ливинґстон (Блантаєт, Зєдинєне Кральовство, 19. марец 1813 – Банґеулу, Замбия 1. май 1873). Перши виглєдовал пустиню Калагари и рику Замбези и одкрил Викторийово водопади, виглєдовал и озера и жридло рики Конґо.

1946 – Народзел ше новинар, публициста и роботнїк у култури Мирослав Цибра (Шид, 19. марец 1946 – Шид, 12. новембер 2020). Основну школу и ґимназию Мирослав Цибра закончел у Шидзе, и дипломовал на Висишей педаґоґийней школи, напрям биолоґиї у Беоґрадзе. Перше роботне место му було у Природняцким музею у Беоґрадзе, а 1969. року почал робиц у Рускей редакциї Радио Шид дзе бул новинар и редактор. Потим, 1977. року прешол до НВУ Руске слово дзе 22 роки информовал зоз сримского подруча як новинар дописователь зоз Сриму. Цирба бул активни член у музичней и драмскей секциї КПД „Дюра Киш”, дзе бул и секретар дружтва, а тиж бул познати и як маляр аматер. Добре познал културни живот и прешлосц Руснацох у Шидзе и околних валалох, та бул и схопни публициста хтори писал о Сриме, Шидзе и Руснацох. Мирослав Цирба ше пензионовал 1999. року, умар у Шидзе 12. новембра 2020. року на грекокатолїцким теметове у Шидзе.

2001 – У Суботицкей Городскей библиотеки отримане перше Литературне стретнуце пошвецене др Мафтейови Винайови, на инициятиву Дружтвва за руски язик, литературу и кутуру. На тим першим литературним стретнуцу орґанизована и вистава руских кнїжкох.

Нєшка Шветови дзень ластовкох. Ластовки вше були символ любови и младосци. Стари Славянє ластовку почитовали як птичку щесца. У Сербиї ластовки защицена файта, а заш лєм капу прето же ше у природи хаснує рижни инсектициди и пестициди пре климатски пременки и урбанизацию населєньох.