На нєшкайши дзень, 19. марец

19. МАРЕЦ – Нєшка Шветови дзень ластовкох.

1748 – Народзел ше мадярски гидроинжинєр Йожеф Киш (Будим, Габзбурґска монархия, нєшка Мадярска, 19. марец 1748 – Зомбор, 13. марец 1813), познати є як идейни творец проєктант и перши будователь Велького бачкого канала, цо бул найзначнєйши гидротехнїчни и транспортни обєкт у Бачки у Габзбурґскей монархиї. Робел у служби Кральовскей дворскей комори и замерковал предносц Чарней Бари, хтора од Вербаса по рику Тису при Бечею правела природни водови цек, требало го лєм прешириц и направиц плївни беґель. Требало од Дунаю при Бездану по Вербас викопац нови беґель хтори би повязал тоти два главни водово цеки. Йожеф Киш поховани на брещку нєдалєко при Шлайзу у Вербаше при месце дзе почали перши роботи на будованю Велького Бачкого Канала.

1813 – Народзени шкотски лїкар, мисионер и виглєдовач Африки Дейвид Ливинґстон (Блантаєт, Зєдинєне Кральовство, 19. марец 1813 – Банґеулу, Замбия 1. май 1873). Перши виглєдовал пустиню Калагари и рику Замбези и одкрил Викторийово водопади, виглєдовал и озера и жридло рики Конґо.

2001 – У Суботицкей Городскей библиотеки отримане перше Литературне стретнуце пошвецене др Мафтейови Винайови, на инициятиву Дружтвва за руски язик, литературу и кутуру. На тим першим литературним стретнуцу орґанизована и вистава руских кнїжкох.

Нєшка Шветови дзень ластовкох. Ластовки вше були символ любови и младосци. Стари Славянє ластовку почитовали як птичку щесца. У Сербиї ластовки защицена файта, а заш лєм капу прето же ше у природи хаснує рижни инсектициди и пестициди пре климатски пременки и урбанизацию населєньох.