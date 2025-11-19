19. НОВЕМБЕР – Нєшка Медзинародни дзень хлопох.

1711 – Народзел ше полихистор Михаил Василєвич Ломоносов (Денисовка, Русия, 19. новембер 1711 – Санк Петербурґ, 15. април 1765), бул науковец у велїх обласцох: литератури, образованя, физики, астрономиї, хемиї, ґеолоґиї…

1863 – У Новим Садзе почала робиц руска конфесийна школа, хтора обстала по конєц Першей шветовей войни. Перши учитель бул Петро Поляк, хтори служел по 1895. рок, зоз прерву од 1866. по 1874. рок кед у Новим Садзе бул квалификовани учитель Михайло Джуня, а Поляк бул на позициї старателя школи. Од 1895. року учитель у Новим Садзе бул Михайло Врабель. То бул период нїзкого уровня школярского присуства на настави, як и зраженя учителя з парохом Йованом Храниловичом пре финансийни питаня. После Врабеля од 1898. по 1912. рок, як учитель у Новим Садзе службовал Емилиян Ґубаш, а теди збудовани и школски будинок у хторим ше нєшка находзи Руски културни центер.

1936 – Народзел ше югославянски ґлумец, редитель, продуцент Любиша Самарджич (Скопє, 19. новембер 1936 – Беоґрад, 8. септембер 2017).

1946 – У Паризу отворена перша конференция УНЕСКО (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) специялизованей аґенциї Зєдинєних нацийох за образованє, науку и културу.

Нєшка Шветови дзень превенциї малтретованя дзецох

