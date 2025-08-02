На нєшкайши дзень, 2. авґуст

2. АВҐУСТ – На нєшкайши дзень ше народзел линґвиста Александар Белич.

1873 – Народзел ше Ґеца Кон (Чонґрад, 2. авґуст 1873 – Панчево, 1941), кнїжар и видаватель.

1876 – Народзени сербски линґвиста Александар Белич (Беоґрад, 2. авґуст 1876 – 26. фебруар 1960), бул сербски филолоґ, професор Беоґрадского универзитета и академик.Бул снователь сербскей модерней диялектолоґиї и єден з творцох науковей синтакси. Ришел проблем общеславянскей акцентней системи.

1924 – Народзени америцки писатель Джеймс Болдвин (Харлем, ЗАД, 2. авґуст 1924 – Сен Пол де Венс, Француска, 1. децембер 1987). Писал есеї, романи, драми и писнї и бул активист за граждански права.

1939 – Алберт Айнштайн спозорел америцкого предсидателя Рузвелта же нємецки науковци правя бомбу зоз ураниюмом, после чого у ЗАД почали виглєдовацки роботи на нуклеарней бомби.