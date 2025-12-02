На нєшкайши дзень, 2. децембер

2. ДЕЦЕМБЕР – На нєшкайши дзень народзела ше учителька Ксeния Петюх.

1901 – Америцки пренаходзач Кинґ Кемп Джилет патентовал перши ножик за бритвенє зоз двойнїстим ножиком, хтори по його презвиску наволани жилет.

1923 – Народзела ше греческа оперска шпивачка Мария Сесилия София Ана Калоґеропулос, позната як Мария Калас (Нюйорк, 2. децембер 1923 – Париз, 16. септембер 1977), єден з найвекших сопранох у историї опери.

1929 – Народзела ше учителька Ксeния Петюх, дзивоцке Раґаї (Коцур, 2. децембер 1929 – Едмонтон, Канада, 14. май 2020). Основну школу закончела у Коцуре, ґимназию у Вербаше, а учительску школу у Суботици. У Коцуре, була учителька у нїзших и висших класох, робела и у вечаршей школи зоз хлапцами цо учели ремесло. Вечарами робела зоз младима, у Младежским доме и рихтала театрални фалати. До Вербасу пошла службовац 1957. року, робела у комбинованих оддзелєньох, руских и сербских. И ту, як и у Коцуре водзела дзецински хор и була дружтвено активна. Животна драга одведла ю до Банялуки, дзе закончела и Висшу педаґоґийну школу. После препровадзених 37 рокох у служби, до пензиї пошла 1987. року и 1996. року з фамилию ше одселєла до Канади. Кесиня Петюх умарла 14. мая 2020. року.

1946 – Народзени Дьовани Дяни Версаче (Редьо Калабрия, Италия, 2. децембер 1946 – Маями, ЗАД, 15. юлий 1997), италиянски модни креатор.

Нєшка Медзинародни дзень утаргованя рабства.