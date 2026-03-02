2. МАРЕЦ – На нєшкайши дзень народзени композитор Беджих Сметана.

1824 – Народзени композитор, дириґент и пияниста Беджих Сметана, (Литомишл, Ческа, 2. марец 1824 – Прага, Ческа, 12. май 1884), снователь ческей националней школи музики.

1844 – Зоз Указом княза Александра Карадьордєвича основана перша централна воєна болнїца у Сербиї, з тей нагоди ше 2. марец означує як дзень Воєномедицинскей академиї у Беоґрадзе.

1933 – У новиних Политика першираз обявена крижалька у дньових новинох.

1969 – Путнїцки авион Конкорд першираз полєцел на пробни лєт.

1998 – На єдним з Юпитерових мешацох – Еуропи, пренайдзена вода.