РутенпресТексти

На нєшкайши дзень, 2. марец

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 30 Опатрене

2. МАРЕЦ – На нєшкайши дзень народзени композитор Беджих Сметана.

1824 – Народзени композитор, дириґент и пияниста Беджих Сметана, (Литомишл, Ческа, 2. марец 1824 – Прага, Ческа, 12. май 1884), снователь ческей националней школи музики.

1844 – Зоз Указом княза Александра Карадьордєвича основана перша централна воєна болнїца у Сербиї, з тей нагоди  ше 2. марец означує як дзень Воєномедицинскей академиї у Беоґрадзе.

1933 – У новиних Политика першираз обявена крижалька у дньових новинох.

1969 – Путнїцки авион Конкорд першираз полєцел на пробни лєт.

1998 – На єдним з Юпитерових мешацох – Еуропи, пренайдзена вода.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Од нєшка вєдно збераме средства за нову кнїжку...

Отримани 36. Фестивал новей рускей шпиванки „Ружова заградка”...

Женскa шпивацкa ґрупa отримала концерт у Заводзе (фото+видео)

Вишло веб-виданє першого тогорочного числа „Шветлосци”

Звонимир Медєши побиднїк Гуманитарного турнира у шаху