На нєшкайши дзень, 2. октобер

2. ОКТОБЕР – На нєшкайши дзень народзел ше Махатма Ґанди.

1836 – Природняк Чарлс Дарвин на ладї Биґл сцигол до анґлийского пристанїща Фалмут после пейцрочних виглєдованьох живого швета у Южней Америки и на островох у южним Пацифику, хтори одлучуюцо допринєсли розвою його теориї о еволуциї, односно о пременлївосци файтох.

1852 – Народзел ше хемичар Вилиям Ремзи (Ґлазґов, 2. октобер 1852 – Гай Виком, 23. юлий 1916), добитнїк Нобеловей награди за хемию 1904. року, хтори одкрил племенїти ґази гелиюм, арґон, криптон, радон, неон и ксенон.

1869 – Народзел ше Мохандас Карамчад Ґанди, лєбо Махатма Ґанди (Порбандар, Британска Индия, 2. октобер 1869 – Ню Делхи, 30. януар 1948), єден з сновательох сучасней индийскей держави, хтора нєзависносц виборела з нєнасилну револуцию, политичар, державнїк и борец за людски права.

1924 – Дружтво народох прилапело Женевски протокол за мирне ришованє медзинародних спорох.

Шветови дзень домашнїх животиньох. Дзень пошвецени животиньским файтом хтори ше хова на фармох. Основани є на дзень кед ше народзел Махатма Ґанди, хтори ше закладал за почитованє шицких живих єствох. Перши раз є означени 1983. року як часц медзинародного руху за права животиньох хтори ше хова на фармох.