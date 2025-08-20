РутенпресТексти

На нєшкайши дзень, 20. авґуст

автор Пририхтала: В. Вуячич
автор Пририхтала: В. Вуячич 19 Опатрене

20. АВҐУСТ – На нєшкайши дзень Райнхолд Меснер ше виґрабал на Монт Еверест.

1741 – Mоряк Витус Йонас Беринґ пренашол Аляску.

1827 – Народзел ше Йозеф Штраус (Марияхилф, 20. авґуст 1827 – Беч, 22 юлий 1870), бул композитор и дириґент.

1847 – Народзел шe писатель Александер Ґловацки, познати як Болеслав Прус (Грубешов, Польска, 20. авґуст 1847 – Варшава, Польска, 19. май 1912), найзначнєйши польски реалист.

1877 – Народзел ше литературни критичар и историчар литератури, Йован Скерлич (Беоґрад, 20. авґуст 1877 – Беоґрад, 15. май 1914).

1901 – Народзел ше италиянски писатель Салваторе Квазимодо (Модика, Италия, 20. авґуст 1901 – Напуль, Италия, 14. юний 1968), добитнїк Нобеловей награди за литературу 1959. року.

1980 – Алпинист Райнхолд Меснер ше перши сам виґрабал на найвисши верх швета, Монт Еверест.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Сотруднїцтво зоз Попрадом ше предлужує

У Добри вечар, Войводино

Пририхтує ше проєкт за обнову Городскей хижи

Розбите скло на дзерох канцелариї СНС

Шицки най почитую закони и права других людзох