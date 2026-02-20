На нєшкайши дзень, 20. фебруар

20. ФЕБРУАР – На нєшкайши дзень народзели ше Єлена Ковач Петриґала, академик Микола Мушинка и Микола Москаль.

1860 – У Новим Садзе вишло перше число сербского литературного часописа Даница. Часпис порушал публициста Дьордє Попович, а у нїм обявйовани твори Якова Иґнятовича, Дюри Якшича, Йована Йовановича Змая и велїх других.

Єлена Ковач Петриґала

1916 – Народзела ше писателька и оперска шпивачка Єлена Ковач Петриґала (Руски Керестур, 20. фебруар 1916 – Нови Сад, 15. фебруар 2010). Основну школу закончела у Руским Керестуре, гражданску у Шидзе, а потим ше уписала до учительскей школи у Новим Садзе. Пошвидко ше врацела до родного места и уключела до културного живота у рамикох Руского народного просвитного дружтва, писала прозни твори и участвовала у вецей театралних фалатох. Под час Другей шветовей войни зоз супругом учительом Михайлом Ковачом и фамелию жила у Шидзе и Бикич Долу, а 1952. ше фамелия преселєла до Нового Саду дзе була пошвидко прията до хору Опери Сербского народного театра, одкаль после 22 роки пошла до пензиї. Єлена Ковач-Петриґала похована 16. фебруара 2010. року на Новим теметове у Новим Садзе.

др Микола Мушинка

1936 – Народзел ше академик професор др Микола Мушинка (Куров, Словацка, 20. фебруар 1936 – Прешов, Словацка 12. септембер 2024). Академик Мушинка основну школу закончел у Курове, стредню у Прешове, студиї на Инсттитуту русийского язика и литератури закончел у Праги. Першу службу достал як наставнїк у стреднєй школи у валалє Маргань, а по одслуженю войска прияти є за наукового асистента у новооснованим Кабинету народней словесносци при Катедри українского язика и литератури Филозофского факултета Универзитета Павел Йозеф Шафарик у Прешове. Дисертацию одбранєл 1967. року на Карловим универзитету у Праги, а на прешовским Филозофским факултету здобул званє доктора филозофиї. Пре политични причини 1968. року др Микола Мушинка остава без роботи на факултету, єден час роби у задруґи, а познєйше у цепларнї у Прешове, алє предлужує наукову роботу и путує до Канади и ЗАД, дзе отримує серию преподаваньох. Регабилитовани є 1990. року и достава роботу на факултету, а 1997. року Национална академиа наукох України вибрала го за свойого иножемного члена. Академик Мушинка на вецей заводи пребувал у наших крайох. Новинско-видавательна установа Руске слово видала два його кнїжки: Фолклор Руснацох Войводини (1988) и Од усней по писану литературу (2017), наступал и у руских емисийох Радия и Телевизиї. Афирмативно бешедовал и писал о бачванско-сримских Руснацох.

Микола Москаль

1937 – Народзени учитель, политиколоґ, директор НВП Руске слово Микола Москаль (Коцур, 20. фебруар 1937 – Нови Сад, 22. фебруар 2004). Основну школу Микола Москаль закончел у Коцуре, а учительску у Зомборе. Як учител робел у Коцуре, и активно сотрудзовац з Редакцию Руского слова як дописоватрель зоз Коцура. Пошвидко бул вибрани на професийну политичну функцию општини Вербас, а у медзичаше дипломовал на Високей школи политичних наукох у Беоґрадзе. Як посланїк тедишнєй Скупштини САП Войводини бул вибрани на функцию заменїка предсидателя Покраїнскей ради Скупштини. За директора НВП Руске слово и главного и одвичательного редактора новинох Руске слово вибрани є 20. фебруара 1970. року. По законченю штирирочного мандата прешол на службу до покраїнских орґанох управи, одкаль одходзи до пензиї. Микола Москаль поховани 23. фебруара 2004. року на Городским теметове у Новим Садзе.

1969 – Народзел ше Синиша Михайлович (Вуковар, 20. фебруар 1969 – Рим, Италия, 16. децембер 2022) бул фодбалер и фодбалски тренер. За репрезентацию Югославиї одбавел 63 стретнуца и участвовал на Шветовим першенству 1998. року и на Европским першенству 2000. року.

1991 – Скупштина Словениї гласала за одщипенє од Югославиї.

Нєшка Шветови дзень социялней правди (World Day of Social Justice).