На нєшкайши дзень, 20. юний

20. ЮНИЙ – На нєшкайши дзень народзел ше учитель Владимир Рогаль.

1925 – Народзел ше єден з перших редакторох часопису за дзеци Пионирска заградка Владимир Рогаль (Сот, Шид, 20. юний 1925 – Шид, 31. октобер 1984), бул учитель и дружтвено-политични дїяч. Три класи учительскей школи Владимир Рогаль закончел пред войну у Сримских Карловцох, а матуровал у Зомборе 1946. року. Розпоредзени бул на службу до Сентянского Ґунарошу (познєйше Нове Орахово), дзе теди приселєни, Руснаци з Руского Керестура, як перши учитель у основней школи за руски дзеци. У Беоґрадзе закончел курс за новинара и 1949. року є меновани за главного и одвичательного редактора часопису за руски дзеци Пионирска заградка. Од 1951. по 1954. рок робел як други секретар Секциї за Руснацох при Союзу културно-просвитних дружтвох АП Войводини, а од 1954. року є учитель у Бикичу, Соту и Беркасове. На роботу до Скупштини општини Шид, прешол 1962. року и водзел образованє и културу. Пензионовани є 1976. року на роботним месце помоцнїка директора Основней школи Бранко Радичевич у Шидзе. Умар 31. октобра 1984. року у Шидзе.

Нєшка Шветови дзень вибеженцох, хтори устновела Ґенерална скупштина Зєдинєних нацийох 4. децембра 2000. року.