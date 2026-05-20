На нєшкайши дзень, 20. май

автор В. Вуячич
20. МАЙ – Нєшка дзень пчоларства.

1498 – Портуґалски моряк Васко дe Ґама сцигол до пристанїща Каликат на югозаходзе Индиї и одкрил нову морску драгу коло Кончика добрей надїї.

1799 – Народзел ше французки писатель Оноре де Балзак (Тур, Французка, 20. май 1799 – Париз, 18. авґуст 1850).

1944 – Народзени Джон Роберт Кокер (Шефилд, Зєдинєне кральовство, 20. май 1944 – Крофорд, ЗАД, 22. децембер 2014), британски блуз и рок шпивач.

1987 – Основана руска Вокално-инструментална ґрупа Роса.

Нєшка Медзинародни дзень здравих городох.

Шветови дзень метролоґиї (мерних єдинкох) Медзинародни биро за чежини и мири (International Bureau of Weights and Measures – BIPM), одвичательни за єднаки мераня на цалим швеце. Основани є на схадзки 17 державох, хтора отримана у Паризу, 20. мая 1875. року. Того дня подписана Метарска конвенция и од теди ше тот датум означує як початок запровадзованя сотруднїцтва и твореня общеприлапеней системи мерних єдинкох

Шветови дзень пчоларства. Инициятива за означованє рушела зоз Словениї, а Ґенерална скупштина Зєдинєних нацийох 20. май преглашела за Шветови дзень пчолох и пчоларства у децембре 2017. року, а датум 20. май вибрани прето же на тот дзень народзени зачатнїк и учитель модерного пчоларства у 18. вику Антон Янша, хторого царица Мария Терезия меновала за дворского пчолара и першого царского инструктора у монархиї.

