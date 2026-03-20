На нєшкайши дзень, 20. марец

20. МАРЕЦ – На нєшкайши дзень народзел ше писатель Генрик Ибзен и економиста Янко Варґа.

1826 – Народзени писатель Генрик Ибзен (Скиен, Норвежска, 20. марец 1828 – Осло, 23. май 1906), єден з сновательох модернизма у театре и єден з найвекших шветових драмских писательох. Його Хижа бабкох найчастейше виводзена шветова представа 2006. року.

1916 – Алберт Айнштайн (1879–1955) обявел свою специялну теорию релативитета.

Янко Варґа

1950 – Народзел ше Янко Варґа (Руски Керестур, 20. марец 1950 – Вербас, 15. авґуст 2022). Дипломовани економиста Янко Варґа ходзел до основней школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре. Ґимназию закончел у Вербаше и Новим Садзе, а на Економским факултету у Суботици дипломовал индустрийни напрям 1975. року. Перше роботне место му було у Општинских орґанох у Кули, бул и руководитель планскей служби. Потим робел як директор Заводу за дружтвене планованє и бул член вивершней ради Скупштини општини Кула. У марцу 1986. року почал робиц у ПК Перши май у Руским Керестуре, перше як помоцнїк директора за економско-финансийни роботи, а вец як директор Комбинату. Окреме ше закладал за злєпшанє инфраструктури и условийох роботи у тим подприємстве. Од 1993. року преходзи до Землєдїлскей задруґи Дукат. У руских институцийох бул активни як член Управного одбору Руского слова у Новим Садзе, член Совиту месней заєднїци Руски Керестур, и як член Управного одбору Дома култури у Руским Керестуре. Пензионовал ше 2015. року. Янко Варґа поховани 16. авґуста на керестурским теметове.

Нєшка Шветови дзень без меса, Шветови дзень щесца, Шветови дзень тащкох и Шветови дзень жабох.

Национални дзень борби процив рака першох.