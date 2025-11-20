РутенпресТексти

На нєшкайши дзень, 20. новембер

Пририхтала: В. Вуячич
20. НОВЕМБЕР – На нєшкайши дзень народзел ше Михайло Врабель.

1602 – Народзел ше физичар и пренаходзач Ото фон Ґерике (Маґдебурґ, 20. новембра 1602 – Хамбурґ, 11. май 1686), хтори перши демонстровал вакуум и приказал познати експеримент о воздушним прициску. Видумал воздушну пумпу, воздушни килаши и барометер.

1866 – Народзел ше учитель у Руским Керестуре, а потим дзияк-учитель у Новим Садзе Михайло Врабель (Вирава, Гумене, Словацка, 20. або 21. новембер 1866 – Будапешт, 4. януар 1923), бул учитель и културни дїяч, позберал и видал руски народни шпиванки под насловом Русскій соловей. Дияко-учительску школу закончел у Ужгородзе 1887. року, за учителя пришол до Руского Керестура од єшенї 1889. року. Пошвидко го крижевски владика Юлий Дрогобецки премесцел до Старого Вербасу, вец до Руского Керестура, и до Нового Саду, у маю 1898. року Министерство польодїлства тедишнєй угорскей влади го менує за главного редактора господарских новинох Недїля у Будапешту. За нашу културу є значни прето же перши, з материялну помоцу наших людзох зоз Керестура и Коцура, позберал и видал нашо народни шпиванки у кнїжочки Русскій соловей 1890. року у Ужгородзе. Умар у Будапешту 4. януара 1923. року и там є поховани.

1873 – Зєдинєни ривалски городи Будим и Пешта и так настала мадярска пристолнїца Будапешт.

1889 – Народзел ше о. Михаил Черняк (Каминка Нова, Україна, 20. новембра 1889 – Мостар, 11. авґуст 1961). Школовал ше на України, а богословию закончел у Сеню и Заґребе. За священїка є посвецени 1919. року у Руским Керестуре, дзе службовал по 1921. рок. Потим бул священїк у Козарцу, капелан у Руским Керестуре и священїцк у Сибиню. Бачински парох бул од 1952. по 1958. рок, а вец є пензионовани и пошол жиц ґу своїм дзецом до Мостару, дзе и умар у свґусту 1961. року, поховани є на Руским теметове у Бачинцох.

1923 – Ґарет Морґан патентовал перши транспортни семафор.

1959 – Ґенерална скупштина Зєдинєних нацийох прилапела Декларацию о правох дзецка, з хтору прокламовани єднаки права за шицки дзеци, без огляду на расу, виру, походзенє и пол.

1985 – Микрософт лансирал свой перши Виндовс, верзию 1.0.

Нєшка Шветови дзень дзецка (World Children’s Day), преглашела го Ґенерална скупштина Зєдинєних нацийох 1954. року.

