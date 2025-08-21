На нєшкайши дзень, 21. авґуст

21. АВҐУСТ – На нєшкайши дзень украднути малюнок Мона Лиза Леонарда да Винчия.

1780 – Народзел ше славист Єрней Бартол Копитар (Репнє, Словения, (rođen 21. авґуст 1780 – Беч, 11. авґуст 1844), хтори стимуловал Вука Караджича же би зберал народни скарб и написал ґраматику и словнїк сербского язика.

1897 – Анґлийски лїкар Роналд Рос пренашол файту суньоґох хтори преноша маларию, цо було пресудне за зоперанє хороти хтора спричинєла шмерц милиони людзох. Достал Нобелову награду за медицину 1902. року.

1911 – Качмар Виченцо Перудя украднул зоз паризкого музею Лувр малюнок Мона Лиза Леонарда да Винчия. Малюнок пренайдзени и врацени до музею 1913. року.

1978 – Народзел ше театрални и филмски ґлумец Маринко Маджґаль (Беоґрад, 21. авґуст 1978 – Беоґрад, 26. марец 2016)

2000 – Плївач Мартин Стрел, под мотом За мир, приятельство и чисти води плївал по Дунаю од жридла у Нємецкей по улїванє до Чарного моря, звалєл рекорд и вошол до Ґинисовей кнїжки рекордох зоз вецей як 2.900 преплїванима километрами, а преплївал их за 59 днї.

Шветови дзень напущених животиньох, означує ше два раз у року, 21. авґуста и 4. априла. Предклад же би було два днї пришол од голандских активистох.