На нєшкайши дзень, 21. фебруар

21. ФЕБРУАР – Нєшка ше означує Медзинародни Дзень мацеринского язика.

1848 – Обявени Комунистични манифест Карла Маркса и Фридриха Енґелса.

1875 – Народзел ше маляр и фотоґраф Йожеф Пехан (Чиб, нєшка Челарево, 21. фебруар 1875 – Нови Вербас, 2. юний 1922). После основней школи робел як шеґерт, а вец ше уписал на Баварску уметнїцку академию. Од 1897. року зоз фамелию жил и творел у Вербаше. Робел як маляр и фотоґраф, проєктовал будинки, вербаске купалїще, музичну и танєчну салу, режирал театрални предствави, формовал квартет у хторим и грал, писал драмски тексти. Тримал фотоґрафски дутян „Atelier del Monte”, хтори у першей децениї 20. вика бул єден од найпознатших у Бачки. Найвекшу часц Пеханових дїлох чува ше у Городским музею у Вербаше. Поховани є на теметове у Вербаше.

1925 – У Коцуре виведзена премиєра драми Єфтайова дзивка о. др Гавриїла Костельника, першей драми на руским литературним язику.

1974 – У Скупштини Социялистичней Федеративней Републики Югославиї преглашени Устав з хторим жем конфедерализована, тедишнї югославянски републики достали широки права и овласценя, а Йосип Броз Тито преглашени за доживотного предсидателя держави.

2000 – Дзень Координацийного одбору дружтвох за язики, литературу и културу, хторе 1974. року основане у КПЗ Войводини.

Медзинародни Дзень мацеринского язика (International Mother Language Day) преглашел УНЕСКО (UNESCO). Дзень ше означує на инициятиву Банґладеша як здогадованє на 21. фебруар 1952. року кед отримани протести хтори орґанизовал Рух за бенґалски язик. Того дня ше промовує язичну и културну рижнородносц и вецейязичносц.

Шветови дзень туристичних водзачох (International Tourist Guide Day) запровадзела Шветова федерация здруженьох туристичних водзачох (World Federation of Tourist Guide Associations) 1990 року и означує ше го 21. фебруара.