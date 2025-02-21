На нєшкайши дзень, 21. фебруар

21. ФЕБРУАР – Нєшка ше означує Медзинародни Дзень мацеринского язика.

1848 – Обявени Комунистични манифест Карла Маркса и Фридриха Енґелса.

1974 – У Скупштини Социялистичней Федеративней Републики Югославиї преглашени Устав з хторим жем конфедерализована, тедишнї югославянски републики достали широки права и овласценя, а Йосип Броз Тито преглашени за доживотного предсидателя держави.

1999 – Медзинародни Дзень мацеринского язика (International Mother Language Day) преглашел УНЕСКО (UNESCO). Дзень ше означує на инициятиву Банґладеша як здогадованє на 21. фебруар 1952. року кед отримани протести хтори орґанизовал Рух за бенґалски язик. Того дня ше промовує язичну и културну рижнородносц и вецейязичносц.

Дзень Координацийного одбору дружтвох за язики, литературу и културу, хторе 1974. року основане у КПЗ Войводини и того року ше означи 51 рок роботи.