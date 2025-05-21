21. МАЙ – Нєшка Шветови дзень културней рижнородносци.

1831 – До Беоґраду принєшена державна друкарня зоз Санкт Петербурґу. Перша друкарня у ошлєбодзеней Сербиї почала робиц у септембру 1831. року, а наволана є Князовско-сербска печатня. Вецей раз єй меняна назва, а тераз роби як Беоґрадски видавательно-ґрафични завод.

1844 – Народзел ше маляр Анри Русо (Лавал, Французка, 21. май 1844 – Париз, 2. септембер 1910), бул самоуки французки постимпресионистични маляр, родоначальнїк наївного малярства.

1904 – У Паризу основана Медзинародна федерация фодбалских асоцияцийох – ФИФА (Fédération Internationale de Football Association – FIFA), шедзиско єй у Цириху у Швайцарскей.

1925 – У Канади допущене предаванє пива.

1932 – Народзени Владимир Мирко Ґаднянски, новинар, режисер аматер и ґлумец. Бул перши редактор Телевизийного Маґазина на руским язику на Телевизиї Нови Сад.

2006 – Гражданє Чарней Гори вигласали нєзависносц и роздлужованє од Державней заєднїци Сербиї и Чарней Гори. 21. май ше у Чарней Гори слави як Дзень Нєзависносци.

Нєшка Шветови дзень културней рижнородносци за диялоґ и розвой. Тот дзень преглашени 2001. року на схадзки Ґенералней скупштини УНЕСКО. У Универзалней декларациї УНЕСКО о културней рижнородносци стої же людске достоїнство вимага ширенє култури и образованя з цильом правди, шлєбоди и мира. З тоту историйну декларацию держави швета културну рижнородносц припознали як заєднїцке нашлїдство чловечества.