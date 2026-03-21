На нєшкайши дзень, 21. марец

21. МАРЕЦ – На нєшкайши дзень народзел ше Любомир Такач.
1685 – Народзени композитор Йохан Себастиян Бах (Айзенах, Нємецка, 21. марец 1685 – Лайпциґ, Нємецка, 28. юлий 1750), грал на орґульох и чембалу.
1923 – Народзел ше екониомист, новинар, дружтвено-политични дїяч Любомир Такач (Руски Керестур, 21. марец 1923 – Бачки Петровец, 1992). Основну школу Любомир Такач закончел у родним месце, а тарґовецку школу у Зомборе. Активно участвовал у дружтвено-политичним живоце у Керестуре, а од 30. юния 1951. року Любомир Такач главни и одвичательни редактор новинох, алє и перши директор Видавательно-друкарского подприємства Руске слово у Руским Керестуре до 1955. року. Дипломовал на Економским факултету у Беоґрадзе, преселєл ше до Бачкого Петровца и там робел як комерциялиста у Кооперативи, потим як аналитичар-планер у Землєдїлскей задруґи, а вец постал начальнїк за привреду у Скупштини општини Бачки Петровец. Зоз тей функциї ше и пензионовал. Умар у Бачким Петровцу 1992. року и там є и поховани.
1963 – Заварти злогласни гарешт Алкатраз у залїве Сан Франциска у ЗАД.
2000 – Папа Йоан Павло Други допутовал до Израїлу, до першей урядовей нащиви єдного римокатолїцкого поглавара єврейскей держави.
1966 – Нєшка ше означуе Медзинародни дзень елиминациї расней дискриминациї, хтори преглашела Ґенерална скупштина Зєдинєних нацийох.
1971 – Шветови дзень лєсох (International Day of Forests) запровадзени 1971. року на инициятиву Европскей польопривредней конфедерациї, а Ґенерална скупштина Зєдинєних нацийох го усвоєла 2012. року.
1999 – Шветови дзень поезиї, преглашела 1999. року Орґанизация Зєдинєних нацийох за образованє, науку и културу (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO).
2012 – Нєшка Медзинародни дзень особох зоз Дауновим синдромом (World Down Syndrome Day), означує ше од 2007. року, а 21. марец символизує єдинственосц 21. хромозома хтори спричинює Даунов синдром. Дзень преглашела Ґенерална скупштина Зєдинєних нацийох 2012. року.