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На нєшкайши дзень, 21. марец

автор Пририхтала: В. Вуячич
автор Пририхтала: В. Вуячич 7 Опатрене

21. МАРЕЦ – На нєшкайши дзень народзел ше Любомир Такач.

1685 – Народзени нємецки композитор Йохан Себастиян Бах (Айзенах, Нємецка, 21. марец 1685 – Лайпциґ, Нємецка, 28. юлий 1750), грал на орґульох и чембалу.

1923 – Народзел ше екониомист, новинар, дружтвено-политични дїяч Любомир Такач (Руски Керестур, 21. марец 1923 – Бачки Петровец, 1992). Основну школу Любомир Такач закончел у родним месце, а тарґовецку школу у Сомборе. Под час бомбардованя Руского Керестура 1942. року бул чежко ранєни, та школованє предлужел аж после законченя Другей шветовей войни. У медзичаше, по виздравеню, активно ше уключел до дружтвено-политичного живота. Од 30. юния 1951. року Любомир Такач постава главни и одвичательни редактор новинох, алє и перши директор Видавательно-друкарского подприємства Руске слово у Руским Керестуре. Тоти два функциї окончує до 1955. року. Дипломовал на Економским факултету у Беоґрадзе, преселєл ше до Бачкого Петровца и там робел як комерциялиста у Кооперативи, потим як аналитичар-планер у Землєдїлскей задруґи, а вец постал началнїк за привреду у Скупштини општини Бачки Петровец. Зоз тей функциї ше и пензионовал. Умар у Бачким Петровцу 1992. року и там є и поховани.

1966 – Нєшка ше означуе Медзинародни дзень елиминациї расней дискриминациї, хтори преглашела Ґенерална скупштина Зєдинєних нацийох.

1971 – Шветови дзень лєсох установени 1971. року на инициятиву Европскей польопривредней конфедерациї, а Ґенерална скупштина Зєдинєних нацийох го усвоєла 2012. року.

1999 – Шветови дзень поезиї, преглашела 1999. року Орґанизация Зєдинєних нацийох за образованє, науку и културу (United Nations Educational, Scientific and Cultural OrganizationUNESCO).

2012 – Нєшка Медзинародни дзень особох зоз Дауновим синдромом, преглашели го Зєдинєни нациї.

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