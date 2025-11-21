На нєшкайши дзень, 21. новембер

21. НОВЕМБЕР – Нєшка Шветови дзень телевизиї.

1783 – Французи Франсоа Филатр де Розие и Франсоа Лоран виведли перше успишне лєценє на балону, хтори бул наполнєни з цеплим воздухом.

1877 – Томас Едисон обявел пренаходок фоноґрафа, апарата хтори зазначує и репродукує звук.

1897 – Народзел ше о. Михайло Фирак (Ляцке Вельке, Україна, 21. новембер 1897 – Заґреб, 16. юний 1984). Основну школу закончел у Канижи, а Ґимназию у Заґребе як питомец грекокатолїцкей семинариї на Ґричу. Богословию студирал у Любляни и Сараєве. Бул управитель парохиї у Радатовичох, у Сибиню, бул капелан у Руским Керестуре, а 1927. року бул управитель парохиї у Пишкуревцох. Обновел видаванє Руских новинох, хтори теди друковани у Дякове, гоч формално нє бул їх одвичательни редактор, видал и два Руски календари (1933–1934). Од 1936. року є на служби як парох у Руским Керестуре и источасно одвичательни редактор Руских новинох и Рідного слова. Под час Другей шветовей войни преселєл ше до Осиєку и там жил до 1955. рок, кед ше преселєл до Крижевцох и 1962. року здобул званє монсиньора, потим ше преселєл до Заґребу и там умар 16. юния 1984. року, дзе є и поховани.

1937 – У марцу основана Музична Академия у Беоґрадзе, а на нєшкайши датум ше означує Дзень Факултета.

1944 – Предсидательство АВНОЮ у Другей шветовей войни шицок маєток нєприятеля преглашело за державну власносц.

1995 – У америцким городзе Дейтону парафироване спорозуменє о законченю гражданскей войни у БиГ.

