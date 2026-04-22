На нєшкайши дзень, 22. април

22. АПРИЛ – Нєшка Дзень планети жеми.
1724 – Народзел ше филозоф Имануел Кант (Кениґзберґ, Пруске кральовство, 22. април 1724 – 12. фебруар 1804).
1934 – У Беоґрадзе основане Астрономске дружтво Рудєр Бошкович.
1934 – У Новим Садзе вишло перше число новинох Заря, орґана Културно-просвитного союзу югославянских Русинох. Зоз назву Заря новини виходзели од 22. априла 1934. року по 2. авґуст 1936. року, потим мено пременєне до Русска правда (лєм два числа) и познєйше Руска заря, од 20. септембра 1936. року по април 1941. року.
1969 – У Нюйорку представени концепт банкоматох (АТМ) хтори хаснує карточки зоз маґнетну траку.
1974 – Oснована Академия уметносцох Универзитета у Новим Садзе, у єй составе Департман за музични уметносци, Департман за подобово уметносци и Департман за драмски уметносци.
