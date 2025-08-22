На нєшкайши дзень, 22. авґуст

22. АВҐУСТ – На нєшкайши дзень подписана Женевска конвенция.

1862 – Народзел ше Ашил-Клод Дебиси (Сен Жермен, Французка, 22. авґуст 1862 – Париз, Французка, 25. марец 1918) , бул композитор, представнїк импресионистичней музики.

1864 – Представнїки 22. державох подписали у Женеви конвенцию о поступаню и защити покалїчених у войнох, хтора була увод до снованя Медзинародного червеного крижа. Як символ новей орґанизациї вибрани червени криж на билей подлоги.

1933 – БиБиСи почал емитовац телевизийну програму.

1936 – Народзени драмски писатель и поета Добрица Ерич (Доня Црнуча, при Горнїм Милановцу, 22. авґуст 1936 – Беоґрад, 29. марец 2019)

2002 – Малюнок венециянского майстра Тицияна, вредна вецей як 5 милиони фунти найдзена у пластичним мещку на улїци у Лондону, седем роки познєйше як є украднута зоз хижи Лонґлит у заходней Анґлиї.