На нєшкайши дзень, 22. май

22. МАЙ – Нєшка Шветови дзень биодиверзитета.

1859 – Народзенл ше анґлийски писатель Артур Конан Дойл (Единбурґ, 22. май 1859 – Минстид, 7. юлий 1930), бул лїкар, а преславел ше як автор детективских романох и приповедкох у хторих главни юнаки видумани детектив Шерлок Голмс и його приятель доктор Вотсон.

1892 – Зубар Вашинґтон Шефилд патентовал пасту за зуби у туби.

1990 – Майкрософт обявел оперативну систему Виндовс 3.0.

Нєшка Медзинародни дзень биолоґийней розличносци, лєбо Шветови дзень биодиверзитета. Конвенция о биодиверзитету усвоєна 1992. року у Рио де Женеиру на Самиту о защити животного стредку. У децембре 2000. року тот дзень усвоєла Ґенерална скупштина Зєдинєних нацийох.