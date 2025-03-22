На нєшкайши дзень, 22. марец

22. МАРЕЦ – На нєшкайши дзень народзел ше професор доктор Янко Рамач.1955 – Народзени Янко Рамач (Руски Керестур, 22. марец 1955 – 27. авґуст 2022). Професор доктор Янко Рамач бул порядни професор на Филозофским факултету у Новим Садзе, автор шейсц кїжкох и векшого числа фахових и наукових статьох, прекладатель Святого писма – Стари и Нови завит. Основну школу и ґимназию закончел у Руским Керестуре, а закончел и штири класи класичней ґимназиї у Риме. На Филозофским факултету у Новим Садзе закончел студиї историї. Маґистровал на Филозофским факултету у Беоґрадзе, а докторску дисертацию з обласци историї Руснацох одбранєл у Ужгородзе. Робел у Войводянским музею як кустос за историю Войводини у ХVІІІ вику, а од 1984. року на Филозофским факултету у Новим Садзе на Оддзелєню за русинистику, од 2015. року бул шеф Оддзелєня, од 2002. року тримал преподаваня зоз Историї України и Историї українскей култури на Катедри за українистику на Филолоґийним факултету у Беоґрадзе. Вєдно з библичаром др Тадейом Войновичом и братом Михалом Рамачом преложел Нови Завит на руски язик зоз старогреческого язика и закончел преклад Старого завиту тиж зоз старогреческого на руски язик. За тото подняце папа Франциск одликовал го з Орденом Витяза святого папи Силвестра. Траґично настрадал у транспортним нєщесцу 27. авґуста 2022. року, поховани є на теметове у Кисачу.

Нєшка шветови дзень водох. Тот дзень усвоєни зоз Резолуцию Зєдинєних нацийох, а означує ше од 1993. року.