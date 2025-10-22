На нєшкайши дзень, 22. октобер

22. ОКТОБЕР – На нєшкайши дзень народзел ше народни творитель Янко Хромиш – Бачи Горки.

1797 – Француз Андре Жак Ґарнерин перши похасновал падобран, кед скочел зоз балона над Паризом з висини 680 метери.

1811 – Народзел ше композитор Франц Лист (Райдинґ, Австрия, 22. октобер 1811 – Байройт, Нємецка, 31. юлий 1886)

1883 – У Нюйорку з виводзеньом опери Фауст композитора Шарла Ґуноа отворени будинок Метрополитен опери.

1887 – Уряду за патенти у Нюйорку, по теди нє познати пренаходзач Никола Тесла, приявел шейсц патенти, хтори рок познєйше одкупела фирма Вестинґхаус.

1901 – Народзел ше народни творитель, писатель Янко Хромиш – Бачи Горки (Дюрдьов, 22. октобер 1901 – Дюрдьов, 24. юний 1966). Основне школованє закончел у Дюрдьове и постал землєдїлец. Медзитим, у першим планє му була кнїжка и наука. Свойо литературни роботи Янко Хромиш обявйовал у новинох Заря, Русска заря, Календар Русскей зарї, а обявена му и окремна кнїжка под насловом Квиток младосци, у котрей позберани його писнї, старостовство и дружбовство. Янко Хромиш умар 24. юния 1966. року у Дюрдьове.

1922 – Народзела ше подобови педаґоґ и академска малярка Гелена Сивч (Руски Керестур, 22. октобер 1922 – Нови Сад, 4. новембер, 2016). Гелена Сивч основну школу закончела у Керестуре, Ґимназию у Новим Садзе, а Висшу учительску школу уписала у Новим Садзе, а закончела у Зомборе. После Другей шветовей войни уписала ше на Подобову академию у Заґребе, студиї закончела у Беоґрадзе. Робела у Мишаней учительскей школи у Банялуки, а од 1960. року предлужела зоз подобово-педаґоґийну роботу у двох новосадских ґимназийох и у Руским Керестуре. Була член Здруженя подобових уметнїкох Войводини. Гелана Сивч мальовала акварели, а робела и таписериї. Сивчова була єден з инициторох Округлого столу о подобовей творчосци Руснацох (1995. року у КПЗ Войводини), а тиж и єдна зоз сновательох и перша предсидателька Клубу подобових уметнїкох Дружтва за руски язик, литературу и културу, хтори основани 10. априла 1996. року у Новим Садзе. Заступена є у Монорафиї Подобова творчосц Руснацох, хтору видало Дружтво за руски язик, литературу и културу у Новим Садзе 2003. року.

1964 – Французки писатель и филозоф Жан Пол Сартр одбил Нобелову награду за литературу.

2009 – Майкрософт урядово почал предавац оперативну систему Виндовс 7.