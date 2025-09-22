22. СЕПТЕМБЕР – Нєшка шветови дзень без автомобилох.

1791 – Народзел ше Майкл Фарадей (Нюинґтон Батс, нєшка Велька Британия, 22. септембер 1791 – Лондон, 25. авґуст 1867), бул физичар и хемичар, член Кральовского дружтва. Значни по велїх наукових одкрицох, а першенствено у обласци електрицитету и маґнетизму.

1862 – Предсидатель ЗАД Абрагам Линколн обявел преглашенє зоз чим шицки америцки раби постали шлєбодни гражданє од 1. януара 1863. року.

1885 – Народзел ше филмски режисер и ґлумец Ерих фон Штрохайм (Беч, Австро-Угорска, 22. септембер 1885 – Маурепас, Французка, 12. май 1957), єден з найвекших режисерох нємого филма.

1955 – У Велькей Британиї почала робиц комерциялна телевизия. Перша плацена оглашка була реклама за пасту за зуби.

1980 – У Беоґрадзе почало 21. зашеданє ґенералней конференциї УНЕСКО.

Нєшка шветови дзень без автомобилох. Перши орґанизовани дзень без автомобилох на державним уровню отримани 1997. року у Зєдинєним Кральовстве. Европска комисия потримала инициятиву 2000. року. Того дня ше суґерує вожачом на хасную явни превозки, най вожа бициґли, лєбо най ходза пешо.