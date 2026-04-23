23. АПРИЛ – Нєшка шветови дзень кнїжки и авторских правох.

1858 – Народзел ше физичар Макс Планк (Кил, нєшка Нємецка, 23. април 1858 – Ґетинґен, 4. октобер 1947), творец квантней теориї, за хтору 1918. року достал Нобелову награду.

1928 – Народзела ше ґлумица и дипломата Ширли Темпл (Санта Моника, ЗАД, 23. април 1928 – Вудсайд, ЗАД, 10. фебруар 2014). Ище як дзецко була филска гвизда, а познєйше америцки делеґат на Ґенералней скупштини Зєдинєних нацийох (1969–1970), шеф протоколу ЗАД (1976–1977) и амбасадорка у Ґани (1974–1976) и у Чехословацкей (1989–1992).

1997 – Почал 30. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї у Руским Керестуре. Драмски мемориял тирвал од 23. априла по 3. май, а одбавени 13 представи – 9 за старших и 4 за дзеци.

1999 – Трицетого дня воздушних нападох НАТО на Югославию, потрафени будинок державней телевизиї, у хторим погинули 16, а ранєни 18 роботнїки, и знїщени вецей репетитори РТС.

Нєшка шветови дзень кнїжки и авторских правох. Дзень запровадзени на Ґенералней конференциї УНЕСКО 1995. року у Паризу.