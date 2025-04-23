На нєшкайши дзень, 23. април

23. АПРИЛ – Нєшка шветови дзень кнїжки и авторских правох.

1858. року народзени нємецки физичар Макс Планк, творец квантней теориї, за хтору 1918. року достал Нобелову награду.

1891. року народзени русийски композитор и пиянист Серґей Прокофєв, єден з найориґиналнєйших музичних творительох 20. вику.

1999 – Трицетого дня воздушних нападох НАТО-а на Югославию, потрафени будинок державней телевизиї, у хторим погинули 16, а ранєни 18 роботнїки, и знїщени вецей репетитори РТС-а.

Нєшка шветови дзень кнїжки и авторских правох. Дзень установени на Ґенералней конференциї УНЕСКО 1995. року у Паризу.