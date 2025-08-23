На нєшкайши дзень, 23. авґуст

23. АВҐУСТ – На нєшкайши дзень народзела ше ґлумица Ана Дудаш.

1912 – Народзени америцки филмски ґлумец, режисер и балетан Джин Кели, єдна з найзначнєйших фиґурох у историї мюзикла.

1936 – Народзена Ана Дудаш, була ґлумица и длугорочна ґардероберка у Руским народним театре Петро Ризнич Дядя.

1945 – Дочасова Народна скупштина Демократичней Югославиї принєсла Закон о аґрарней реформи и колонизациї, з хторим одвжати звишок жеми и польопривредного маєтку парастом, церквом и манастиром и такволаним нєземлєдїлцом.

1958 – Телевизия Беоґрад почала емитовац експерименталну програму, хтору гражданє могли провадзиц на телевизийних апаратох хтори були поставени у авзлоґох предавальньох и на найважнєйших явних местох у Беоґрадзе. Истого дня емитовани перши Дньовнїк на 20 годзин.

1962 – Америцки телекомуникацийни сателит Телестар емитовал перши телевизийни пренос медзи ЗАД и Европу.

Нєшка Медзинародни дзень здогадованя на тарґовину з людзми и єй жертви.