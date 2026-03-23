На нєшкайши дзень, 23. марец

23. МАРЕЦ – На нєшкайши дзень народзени о. Дюра Биндас и др Радмила Сакач-Шовлянски.

1877 – Народзел ше о. Дюра Биндас (Руски Керестур, 23. марец 1877 – Вербас, 21. януар 1950). До основней школи започал ходзиц у своїм валалє, а предлужел у Винковцох, дзе закончел и першу класу ґимназиї. Школованє предлужел у Заґребе як питомец Грекокатолїцкей семинариї. Штири роки богословиї закончел у Ужгородзе. За священїка го рукоположел 7. априла 1901. року, крижевски владика Юлий Дрогобецки. Як священїк Дюра Биндас перше робел у владическей канцелариї у Крижевцох, а вец бул дочасни администратор парохиї у Сошицох (Жумберак). Отамаль пришол до Руского Керестура, дзе окончовал длужносц пароха, а 11 роки робел и як катехета. Вец бул парох у Дюрдьове, у Коцуре и у Старим Вербаше. Дюра Биндас умар, 21. януара 1950. року, поховани є на вербаским теметове.

1930 – Народзела ше др Радмила Сакач-Шовлянски (Беоґрад, 23. марец 1930 – Нови Сад, 30. юлий 2022). По законченю основней школи у Дюрдьове и реалней ґимназиї у Осєку, дипломовала на Фармацеутским у Заґребе 1953. року. Докторску дисертацию одбранєла 1971. року на Фармацеутским факултету у Беоґрадзе. Од 1953 по 1957. рок робела як апатикарка у Србобрану, у Воєним шпиталю у Петроварадинє и у Тителу. Потим була у служби Покраїнского секретарията нукашнїх дїлох и специялизовала токсиколоґийну хемию на Институту за судску медицину Медицинского факултета, Институту за токсиколоґийну хемию Фармацеутского факултета, Воєномедицинскей академиї у Беоґрадзе и Институту за здравствену защиту у Новим Садзе У Центру за криминалистику и судску медицину, основала Центер за криминалистику и судску медицину зоз токсиколоґию Покраїнского секретарията нукашнїх дїлох у Новим Садзе (нєшка Институт за судску медицину Медицинского факултета). Року 1965. є вибрана за асистента, 1972. за доцента, 1978. за позарядового професора, а 1984. за порядного професора на Польопривредним факултету у Новим Садзе, була активни член Дружтва за руски язик, литературу и културу. Похована є 1. авґуста 2022. року на Новосадским теметове.

2017 – Шветови конґрес Русинох/Руснацох/Лемкох преглашел Шветови дзень Русинох, як здогадованє на I ШКРРЛ, хтори отримани 23. и 24. марца 1991. року у Медзилаборцох у Словацкей.