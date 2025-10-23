На нєшкайши дзень, 23. октобер

23. ОКТОБЕР – На нєшкайши дзень формована Прекладательна служба Автономней покраїни Войводини.

1789 – Народзел ше политичар, дипломата, уставописатель, новинар и публицист, Димитриє Давидович (Земун, 23. октобер 1789 – Смедерево, 6 април 1838).

1817 – Народзел ше французки лексикоґраф и енциклопедист Пєр Атаназ Ларус (Туси, Французка, 23. октобер 1817 – Париз, 3. януар 1875), хтори видал Вельки шветови словнїк 19. вику у 17 томох. Видавательна хижа Ларус по його шмерци предлужела видавац енциклопедийни словнїки.

1940 – Народзел ше бразилски фодбалер Едсон Арантес де Насименто, познати як Пеле (Трес Корасоис, Бразил, 23. октобер 1940 – Сао Пауло, Бразил, 29. децембер 2022), по нєподзелєних думаньох найвекши бавяч у историї фодбала, зазначени є у Ґинисовей кнїжки рекордох як особа, хтора посцигла найвецей ґоли у фодбалскей кариєри.

1958 – Писатель Борис Леонидович Пастернак (Москва, 10. фебруар 1890 – Переделкино, Москва, 30. май 1960), достал Нобелову награду за литературу.

1968 – Основана Прекладательна служба на покраїнским уровню. Покраїнски секретарият за информациї, на основи уставних амандманох зоз предходного року, приял осем прекладательки – два за мадярски, два за словацки, два за румунски и два прекладательки за руски язик. Двацетих рокох того вику Прекладательна служба постала часц Покраїнского секретарияту за предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, а нєшка є орґанизована до двох оддзелєньох у составе Секретарияту. Состої ше зоз пейцох язичних ґрупох и єдного оддїлу.

1981 – Отворени за транспорт Мост шлєбоди прейґ Дунаю у Новим Садзе. Мост повязує Нови Сад и Сримску Каменїцу, лєбо Срим и Бачку, а главни проєктант бул академик др Никола Гайдин зоз сотруднїками. Очкодовани є у НАТО бомбардованю СРЮ 3. априла 1999. року и после реконструкциї є отворени за транспорт у октобре 2005. року.

2001 – Компания Епл видала свой перши Ай Под.