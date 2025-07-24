На нєшкайши дзень, 24. юлий

24. ЮЛИЙ – На нєшайши дзень народзени Славко Надь Дуцо.

1802 – Народзел ше писатель и драматурґ Александар Дима (Вилер Котре, Французка 24. юлий 1802 – Дєп, Французка, 5. децембер 1870), преславел ше зоз авантуристичнима романами, як цо Троме мускетаре, Ґроф од Монте Кристо, Кралїца Марґо…

1828 – Народзел ше писатель, литературни критичар и револуционер Николай Чернишевски (Саратов, Русия, 24. юлий 1828 – Саратов, 29. октобер 1889)

1947 – Народзел ше ґлумец и професор ґлуми, Предраґ Ейдус (Београд, 24. јул 1947 – Београд, 28. септембар 2018).

1957 – Тунис постал република.

1966 – Народзел ше учитель и спортиста Славко Надь Дуцо (Руски Керестур, 24. юлий 1966 – Руски Керестур, 21. фебруар 2023). Основну и штредню школу Славко Надь закончел у Руским Керестуре, а Учительски факултет у Зомборе. Од 1995. по 2000. школски рок обновел ученє руского язика у Шидзе, Бачинцох, Беркасове и Бикичу. Бул член Дружтва за руския язик, литературу и културу, потримовал отримованє Стретнуцох руских школох на хторих участвовал зоз рускима школярами. Єден рок окончовал длужносц директора Дома култури Руски Керестур, а потим свою учительску роботу предлужел у ОШ и Ґимназиї „Петро Кузмяк”, дзе робел як учитель. Окрем педаґоґийней роботи Славко Надь, познати як Дуцо бул спортски, културни и дружтвено-политични роботнїк. Рукометну кариєру Славко почал як бавяч у РК Русин, познєйше є активни и у руководстве, бул и рукометни судия и тренер у других штредкох. Бул вибрани за найлєпшого рукометного фаховца Општини Оджак, як и до фахового штабу Рукометного союзу Войводини за провадзенє талaнтованих рукометашкох. Славко Надь Дуцо поховани 23. фебруара у Руским Керестуре.

2007 – У Сербиї у Смедеревскей Паланки зазначена рекордна температура 44,9 ступнї целзийово.