На нєшкайши дзень, 24. марец

24. МАРЕЦ – На нєшкайши дзень народзени учитель Янко Шандор, почало НАТО бомбардованє Союзней Републики Югославиї.

1874 – Народзел ше Ерик Вайс (Будапешт, Мадярска, 24. марец 1874 – Детроит, ЗАД, 31. октобер 1926), познати як Гари Гудини, найпознатши илузионист шицких часох.

1882 – На Институту за гиґиєну Универзитета у Берлину микробиолиґ Роберт Кох (1843–1910) обявел же изоловал бактерию хтора виволує туберкулозу (Mycobacterium tuberculosis).

1884 – Народзел ше учитель и управитель керестурскей школи Янко Шандор (Коцур, 24. марец 1884 – Руски Керестур, 28. марец 1939). Янко Шандор ше за учителя виучел у Ужгородзе и Прешове, бул оспособени за наставу на мадярским и руским язику у народних основних школох. У школи у Руским Керестуре почал робиц 1908. року. Як управитель школи орґанизовал єй роботу и представял школу пред власцами. Учитель Янко Шандор умар 28. марца 1939. року у Руским Керестуре од туберкулози, а на хованю му шпивал хор зоз Карпатох.

Учительски колектив школи у Руским Керестуре 1933. року.

Учитель управитель школи Янко Шандор шедзи штварти з лївого боку

1999 – НАТО (North Atlantic Treaty Organization (NATO)) почал аґресию на Союзну Републику Югославию, а Влада Югославиї преглашела войнови стан. Бомбардованє почало з воздуха на 19:45 годзин на воєни цилї, же би ше познєйше напади з воздуха преширели на привредни и цивилни будинки. У бомбардованю хторе без претаргнуца тирвало 78 днї, до 10. юния, очкодована инфраструктура, привредни будинки, школи, здравствени установи, медийни хижи, памятнїки култури, церкви… Конєчне число настрадалих урядово нє сообщене, а преценює ше же настрадали од два до штири тисячи гражданє и же були покалїчени вецей як 12 тисячи особи.

Нєшка Медзинародни дзень борби процив туберкулози (World Tuberculosis Day), а означує го Шветова здравствена орґанизация.