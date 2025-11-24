На нєшкайши дзень, 24. новембер

1642 – Моряк Абел Янсон Тасман пренашол южно од Австралиї острово и наволал го Ван Дименова Жем, алє воно познєйше йому на чесц наволане Тасмания.

1859 – Обявена кнїжка анґлийского природняка Чарлса Дарвина Походзенє файтох, у хторей виложел теорию еволуциї.

1945 – Основани Українски народни театер, професийна театрална институция Русинох-Українцох у Словацкей Републики, зоз шедзиском у Прешове. Од октобра 1990. року ноши назву Театер Александра Духновича. У його рамикох робел Поддуклянски народни ансамбл ПУНА, професийни народни ансамбл. Госцовали у Руским Керестуре, Коцуре, Вербаше и Новим Садзе, а режисере Йосиф Фельбаба и Иван Иванчо робели з аматерами керестурскей и новосадскей сцени Аматерского руского театру Дядя.

2000 – Союзна Република Югославия постала полноправни член Ядранско-йонскей инициятиви, хтора основана у маю истого року у Анкони.

2023 – У Руским културним центру у Новим Садзе, Драмски студио Звонимир Павлович премиєрно виведол театралну представу Конєц, бантер комедию по мотивох зоз интервюох, писмох, писньох и приповедкох Чарлса Буковского у режиї Славка Виная.