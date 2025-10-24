РутенпресТексти

На нєшкайши дзень, 24. октобер

автор Пририхтала: В. Вуячич
24. ОКТОБЕР – Нєшка Дзень Зєдинєних нацийох.

1945 – Дзень Зєдинєних нацийох, означує ше же би ше информовало людзох о цильох ии досцигнуцох ЗН. Того дня настала Орґанизация Зєдинєних нацийох и ратификована повеля Зєдинєних нацийох.

1945 – Представителє 50 жемох на сходзе у Сан Франциску ратификовали повелю Зєдинєних нацийох, а медзи снователями шветовей орґанизациї була и тедишня Югославия.

2003 – Конкорд, суперсонични путнїцки авион виключени зоз транспорту.

Шветови дзень розвою информатики.

Медзинародни дзень за климатских акцийох.

