На нєшкайши дзень, 25. април

1719 – Першираз обявени роман Робинзон Крузо Даниела Дефоа.

1874 – Народзени инжинєр и физичар Ґулєлмо Маркони (Болоня, Италия 25. април 1874 – Рим, Италия, 20. юлий 1937). Познати є по своєй пионирскей роботи на радио-преносу на далєко, розвою Марконийового закону и радио-телеґрафскей системи. Перши послал радио-сиґнал прейґ Атлантика, а 1909. року подзелєл Нобелову награду зоз нємецким физичаром Брауном.

1943 – Народзела ше таписеристкиня Надя Волчко (Беркасово, 1943 – Беоґард, 31. юлий 1983), була подобова педаґоґа. После законченей основней школи у Беркасове и Шиду и ґимназиї у Сримскей Митровици, Надя Волчко одходзи на студиї Академиї применєних уметносцох до Беоґраду. Закончела специялизацию у обласци таписерийох, а то ю одведло на студийски путованя до Паризу, Лозани, Цириху, Заґребу, Минхену Сараєва… Зоз своїма таписериями участвовала на вецей Октоберских салонох у Беоґрадзе, а першу самостойну виставу мала у Музею применєней уметносци у Беоґрадзе 1962. року. Виставу отворел познати литерата Васко Попа, источашнє одкриваюци и єй уметнїцки лайтмотив „Полноцне слунко”. Надя Волчко умарла у Беоґрадзе 31. юлия 1983. року. Похована є на Руским теметове у Беркасове.

1999 – Авияция НАТО звалєла драгово-желєзнїцки Жежельов мост, хтори уж бул очкодовани у трох нападох предходних дньох. Зоз тим Нови Сад остал без остатнього з трох мостох на Дунаю.

2023 – У Шветочней сали Матици сербскей, отримана промоция: Словнїка компютерскей терминолоґиї проф. др Михайла Фейси, Правописа руского язика зоз правописним словнїком проф. др Михайла Фейси и мр Гелени Медєши и Анґлийско–руского словнїка проф. др Михайла Фейси, мср Марини Шлемендер и мср Славици Чельовски. Промоция орґанизована з нагоди 100-рочнїци обявйованя першей ґраматики руского язика (Граматика бачваньско–рускей бешеди о. др Гавриїла Костельника, 1923) и 110-рочнїци народзеня професора Гавриїла Г. Надя (17. април 1913).

Нєшка Дзень борби процив малариї.