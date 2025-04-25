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На нєшкайши дзень, 25. април

автор Пририхтала: В. Вуячич
автор Пририхтала: В. Вуячич 12 Опатрене

25. АПРИЛ – На нєшкайши дзень народзена таписеристкиня Надя Волчко.

1719 – Першираз обявени роман Робинзон Крузо Даниела Дефоа.

1874 – Народзени инжинєр и физичар Ґулєлмо Маркони (Болоня, Италия 25. април 1874 – Рим, Италия, 20. юлий 1937). Познати є по своєй пионирскей роботи на радио-преносу на далєко, розвою Марконийового закона и радио-телеґрафскей системи. Перши послал радио-сиґнал прейґ Атлантика, а 1909. року подзелєл Нобелову награду зоз нємецким физичаром Брауном.

1934 – Народзела ше таписеристкиня Надя Волчко (Беркасово, 1943 – Беоґард, 31. юлий 1983), була подобова педаґоґа. После законченей основней школи у Беркасове и Шиду и ґимназиї у Сримскей Митровици, Надя Волчко одходзи на студиї Академиї применєних уметносцох до Беоґраду. Закончела специялизацию у обласци таписерийох, а то ю одведло на студийски путованя до Паризу, Лозани, Цириху, Заґребу, Минхену Сараєва… Зоз своїма таписериями участвовала на вецей Октоберских салонох у Беоґрадзе, а першу самостойну виставу мала у Музею применєней уметносци у Беоґрадзе 1962. року. Виставу отворел познати литерата Васко Попа, источашнє одкриваюци и єй уметнїцки лайтмотив „Полноцне слунко”. Надя Волчко умарла у Беоґрадзе 31. юлия 1983. року, у своїм пейдзешатим року живота. Похована є на Руским теметове у Беркасове.

1999 – Авияция НАТО звалєла драгово-желєзнїцки Жежельов мост, хтори уж бул очкодовани у трох нападох предходних дньох. Зоз тим Нови Сад остал без остатнього зоз трох мостох на Дунаю.

Нєшка Дзень борби процив малариї.

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