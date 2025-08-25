25. АВҐУСТ – Нєшка Европска ноц пергачох.

1841 – Народзел ше хирурґ Емил Теодор Кохер (Берн, Швайцарска, 25. авґуст 1841 – Берн, 27. юлий 1917), бул єден з пионирох физиолоґийней хирурґиї. Добитнїк є Нобеловей награди за физиолоґию лєбо медицину 1909. року, випитовал функцию щитного шлїжнїка.

1918 – Народзел ше Ленар Бернштайн (Лоренс, ЗАД, 25. авґуст 1918 – Нюйорк, 14. октобер 1990), бул композитор, дириґент, автор, преподавач музики и пияниста.

1930 – Народзел ше филмски ґлумец Сер Томас Шон Конери (Единбурґ, Шкотска, Зєдинєне Кральовство, 25. авґуст 1930 – Насау, Бахами, 31. октобер, 2020).

1989 – Америцка вселенска ладя без людства Вояджер 2 сцигол до планети Нептун и його сателита Тритон и послал на Жем знїмки тих нєбесних целох.

