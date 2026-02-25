РутенпресТексти

На нєшкайши дзень, 25. фебруар

автор В. Вуячич
25. ФЕБРУАР – На нєшкайши дзень отворена Державна реална ґимназия на руским наставним язику.

1875 – Народзени учитель и драмски дїяч Емилиян Ґубаш (Коцур, 25. фебруар 1875 – Коцур, 3. септембер 1919).

1882 – Народзени учитель Осиф Фа (Руски Керестур, 25. фебруар 1882 – Нови Сад, 14. юний 1971). Основну школу Осиф Фа закончел у Руским Керестуре. Учительску школу закончел у Ужгородзе. Робел як учитель у Мадяр-Комяту и у Керестуре. Участвовал у Першей шветовей войни и бул зарабровани у Нишу. Бул єден з сновательох Руского народного просвитного дружтва (РНПД) 1918. року у Новим Садзе и його длугорочни секретар. Мено учителя Осифа Фа ше находзи у Календаре рочнїцох Дружтва за руски язик, литературу и културу. Учитель Осиф Фа умар 14. юния 1971. року. Поховани є на Руским теметове у Новим Садзе.

1922 – Народзени академски скулптор Еуґен II Кочиш (Кула, 25. фебруар 1922 – Зомбор, 12. децембер 1972). Основну школу Еуґен II Кочиш закончел у Коцуре, а при оцови виучел каменьорезацки роботи. Академию подобових уметносцох закончел у Заґребе 1954. року у класи Антуна Авґустинчича. Єден час бул шлєбодни уметнїк, а од 1961. по 1972. рок бул управнїк Ґалериї Културного центра у Зомборе. Викладал индивидуално и ґрупно у Заґребе, Новим Садзе, Суботици, Мостару, Шибенику, Баї (Мадярска) Парми и Сизари (Италия). Його скулптури ше находза у Краґуєвцу, Вербаше, Новим Садзе, Апатину, Суботици, Зомборе, Бачким Добрим Полю, Коцуре. Кочиш робел скулптури у каменю, бронзи, ґипсу. Пестовал реалистични стил. Бул член Здруженя подобових уметнїкох Сербиї (УЛУС). Умар 12. децембер 1972. року у Зомборе.

1927 – Народзени писатель Владимир Бильня (Вербас 25. фебруар 1927 – Нови Сад 5. юний 2006). Закончел штири класи основней школи и три класи Мишаней гражданскей школи у Старим Вербаше. По законченю Другех шветовей войни Владимир Бильня бул на школованю у СССР (1946 по 1948), по врацаню до жеми розпоредзени бул до специялней горскей бриґади у ранґу дивизиї на длужносц начальнїка костираня и команданта позадини. Робел як буквоскладач у друкарнї видавательней хижи Дневник у Новим Садзе. Писал прозу углавним о войни, хтора ше зявйовала у периодики Руснацох. Владимир Бильня умар 5. юния 2006. року. Поховани на Городским теметове у Новим Садзе

1945 – Шветочно отворена Державна реална ґимназия на руским наставним язику у Руским Керестуре у ґимназийским будинку. Школярох було вецей як 200, а зоз нïма тиж тельо родичох зоз Руского Керестура, Коцура, Дюрдьова и вецей сримских местох. На отвераню бешедовали директор Гавриïл Надь и начальнïк за просвиту Спасоє Чобански зоз Нового Саду.

Осиф Фа
Еуґен II Кочиш
Владимир Бильня

