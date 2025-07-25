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На нєшкайши дзень, 25. юлий

автор Пририхтала: В. Вуячич
автор Пририхтала: В. Вуячич 13 Опатрене

25. ЮЛИЙ – На нєшайши дзень народзена просвитна роботнїца Еуфемия Бесерминьски и шаховски судия Микола Кучмаш.

1909 – Французки пилот Луй Блерио перши прелєцел на авиону канал Ламанш.

1921– Народзела ше просвитна роботнїца и директорка Основней школи у Руским Керестуре Еуфемия Бесерминьски (Коцур, 25. юлий 1921 – Руски Керестур, 5. юлий 2003). Основну школу Еуфемия Бесерминьски закончела у Коцуре, потим гражданску у Шидзе, а Учительску у Осєку. У Шидзе як просвитни роботнїк почала робиц 1943. року, а 1954. року пошла робиц до Руского Керестура, окончовала длужносци помоцнїка, а потим и директора Основней школи „Петро Кузмяк”, зоз чим була перша жена директор школи при Руснацох. У рамикох основней школи, 1968. року почало з роботу Специялне оддзелєнє, та закончела и Висшу дефектолоґийну школу у Беоґрадзе, и вєдно з Янком Медєшом, тиж дефектолоґом, творела косцанїк оддзелєня. Еуфемия Бесерминьски похована 7. юлия, на теметове у Руским Керестуре.

1936 – Народзел ше интернационални шаховски судия Микола Кучмаш (Коцур, 25. юлий 1936 – Нови Сад, 4. юлий 2021). Микола Кучмаш у Коцуре закончел основну школу, а стредню ветеринарску у Шабцу 1954. року и школованє предлужел на Висшей педаґоґийней школи на Цетиню (Чарна Гора). После дипломованя робел як наставнїк, а єден час и як директор школи „Братство-єдинство” у Коцуре. Од 1. фебруара 1971. року преходзи на длужносц комерциялисти до НВРО „Руске слово” у Новим Садзе и оталь пошол до пензиї 1. септембра 1993. року. Член Шаховского клуба „Омладинєц“ у Коцуре постал ище 1952. року. Бавел за вецей шаховски клуби, медзи котрима и за керестурски ШК „Русин”, а бул и єден з орґанизаторох Спортских бавискох „Руского слова”. Як майсторски кандидат участвовал на медзинародних шаховских турнирох у бувшей ЧССР, Польскей, Болгарскей и Румуниї. Судзел на велїх европских першенствох и на шаховских олимпиядох у Дубаию 1986, Новим Садзе 1990, и у Єревану 1996. року. Микола Кучмаш поховани на Городским теметове у Новим Садзе 10. юлия 2021. року.

1963 – Совєтски Союз, ЗАД и Велька Британия заключели контракт о забрани нуклеарних пробох у воздуху, под воду и у вселени.

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