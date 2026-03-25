На нєшкайши дзень, 25. марец

25. МАРЕЦ – На нєшкайши дзень забранєна тарґовина зоз рабами.

1807 – У Велькей Британиї и Ирскей забранєна тарґовина зоз рабами.

1867 – Народзел ше италиянски дириґент Артуро Тосканини (Парма, Италия, 25. марец 1867 – Нюйорк, ЗАД, 16. януар 1957).

1881 – Народзени композитор, пиянист и етномузиколоґ Бела Виктор Янош Барток (Вельки Семиклуш, нєшка Румуния, 25. марец 1881 – Нюйорк, ЗАД, 26. септембер 1945). Трима ше же є снователь етномузиколоґиї, антрополоґиї и етноґрафиї у музики. Робел як професор на Музичней академиї Франца Листа, а источашнє бул колекционер народней музики жемох Централней Европи.

1908 – Народзени анґлийски филмски режисер, продуцент, сценариста и монтажер Дейвид Лин (Кройдон, Зєдинєне Кральовство, 25. марец 1908 – Лондон, 16. април 1991). Награду Оскар достал за филми: Мост на рики Квай, Лоренс од Арабиї и Доктор Живаґо.

1935 – Народзел ше телевизийни водитель и презентер хвилї у ТВ Дньовнїку Каменко Катич (Дюрдьов, 25. марец 1935 – Нови Сад, 31. мерец 2018). Було му шейсц роки кед му родичи настрадали у рациї 1942. року. Закончел Реалну ґимназию у Новим Садзе и Стредню ветеринарску школу у Шабцу. Кратко студирал ветерину и аґрономию, потим историю и ґеоґрафию и на концу етнолоґию. Каменко Катич бул позната и популарна телевизийна особа у дакедишнєй Югославиї, бул презентер хвилї на телевизиї и автор велїх репортажох. После пензионованя жил у Белеґишу при Старей Пазови. Каменко Катич умар у Новим Садзе 31. мерца 2018. року, поховани є на теметове у Дюрдьове.

1949 – Филм Гамлет Лоренса Оливиєа достал пейц Оскари и постал перши британски филм хтори достал тото припознанє.

1957 – Белґия, Заходна Нємецка, Италия, Луксембурґ, Французка и Голандия подписали Римски спорозуменя о снованю Заєднїцкого тарґовища. Тота орґанизация познєйше наволана Европска економска заєднїца, потим Европска заєднїца, а тераз Европска уния.

2022 – У виданю НВУ Руске слово вишла кнїжка Мацерова руска кухарка. За кнїжку тексти написала редакторка виданя Блажена Хома Цветкович, коавторка у пририхтованю рецептох и єдла приготовела Любица Няради, авторка фотоґрафийох Ивана Медєши, лектура и коректура Ясмина Дюранїн и дизайн цалей кнїжки Иґор Орсаґ. Цали тираж розпредани за рок и пол, у септембре 2023. року.