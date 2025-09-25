25. СЕПТЕМБЕР – Нєшка ше означує Шветови дзень фармацеутох.

1807 – Народзел ше Алфред Луис Вејл (Мористоун, Ню Джерси, ЗАД, 25. септембар 1807 – Мористоун, Ню Джерси, ЗАД, 18. јануар 1859), машиниста и пренаходзач, вєдно зоз Самюелом Морзеом участвовал у розвою америцкей електричней телеґрафиї. Вейл и Морс були перши двоме телеґрафисти на експерименталней линиї медзи Вашинґтоном и Балтимором.

1823 – Сербскому писательови и язичному реформаторови Вукови Караджичови додзелєни почесни докторат Универзитета у Єни.

1992 – Москва и Вашинґтон одруцели єден з остатнїх остаткох жимней войни, понеже дошлєбодзели шлєбоду путованя русийским и америцким новинаром и дїловним людзом хтори робя у Русиї, односно у ЗАД.

1997 – Британски суперсонични автомобил поставел нови шветови рекорд у Невади кед посцигнул швидкосц од 1.142 километери на годзину.

Нєшка шветови дзень фармацеутох. На Шветовим конґресу фармациї и фармацийних наукох у Истамбулу 2009. року установени тот дзень як здогадованє на 25. септембер 1912. року кед основана Медзинародна фармацийна федерация.