На нєшкайши дзень, 26. юлий

26. ЮЛИЙ – На нєшайши дзень народзел ше Карл Ґустав Юнґ.

1856 – Народзел ше писатель Джордж Бернард Шо (Даблин, Ирска, 26. юлий 1856 – Айот Сент Лоренц, Зєдинєне Кральовство, 2. новембер 1950), бул ирски драмски писатель, писал романописатель, новинар, литературни, театрални, музични критичар. Добитнїк Нобеловей награди за литературу 1925. року.

1875 – Народзел ше психиятер и психоаналитичар Карл Ґустав Юнґ (Кесвил, Швайцарска, 26. юлий 1875 – Цирих, Швайцарска, 6. юний 1961), хтори по розходу зоз психоанализу Зиґмунда Фройда, чий бул школяр, основал аналитичну, або комплексну психолоґию.

1922 – Народзел шe америцки филмски режисер Блейк Едвардс, мено му було Вилиям Блейк Крамп (Талса, ЗАД, 26. юлий 1922 – Санта Моника, ЗАД, 15. децембер 2010), найпознатши по сериї филмох о детективови Клузоови.

1928 – Народзел ше филмски режисер Стенли Кюбрик (Менхетн, ЗАД, 26. юлий 1928 – Лондон, ЗК 1999), бул и сценариста и фотограф.

1963 – У жемотрешеню у Скопю, гланим городзе Македониї, настрадали вецей як 1000 жителє, а город бул барз розваляни. Потрес ше случел на 5:17 годзин рано, а вимеране 6,9 ступнї на Рихтеровей скали.