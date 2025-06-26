РутенпресТексти

На нєшкайши дзень, 26. юний

автор Пририхтала: В. Вуячич
автор Пририхтала: В. Вуячич 19 Опатрене

26. ЮНИЙ – На нєшкайши дзень народзел ше єден зоз сновательох кулского Руского културно-уметнїцкого дружтва Др Гавриїл Костельник у Кули Йоаким Бики.

1892 – Народзена америцка писателька Перл Бак (Гилсборо, ЗАД, 26. юний 1892 –Данби, ЗАД, 6. марец 1973), добитнїца Нобеловей награди за литературу 1938. року.

1906 – У французким городзе Ле Ман отримане перше автомобилске Ґран при обегованє.

1933 – Народзени сербски писатель, ґлумец и новинар, Радивой Раша Попов (Мокрин, 26. юний 1933 – Беоґрад, 19. април 2017), бул длугорочни телевизийни новинар, познати по улоги пренаходзача зоз телевизийней дзецинскей емисиї Фазони и фори.

1939 – Народзел ше Йоаким Бики (Руски Керестур, 26. юния 1939 – Кула, 7. марец 2024) До Основней школи ходзел на Косанчичу и у Керестуре, штредню електротехнїчну закончел у Панчеве, а Висшу електротехнїчну школу у Суботици. Робел у фабрики Истра у Кули, потим у Штреднєй електро-машинскей школи у Кули, а познєйше як наставнїк у Школи за образованє одроснутих при Роботнїцким универзитету у Кули. Роботу предлужел у подприємстве Шветлосц у Кули на месце директора, цо окончовал осем роки, а потим прешол за референта за инвестициї до Електродистрибуциї у Вербаше одкадз 1999. року пошол до пензиї. Кед основане РКУД Др Гавриїл Костельник Бики бул у ґрупи ентузиястох и єден з найдлугорочнєйших предсидательох того Дружтва. Допринєсол же би ше обезпечело просториї за роботу Дружтва, а упарто робел и на звекшованю членства и його подмладзованю, активно шпивал и у хлопскей и мишаней шпивацкей жридловей ґрупи. Йоаким Бики ше упокоєл 7. марца у своїм 85. року живота, поховани є на городским теметове у Кули.

1945 – У Сан Франциску представителє 50 жемох, уключуюци и Югославию, подписали Повелю о снованю Зєдинєних нацийох, хтора ступела на моц 24. октобра.

2000 – Науковци зоз 18 жемох декодирали 85 одсто людского ґенома, зоз чим отворена нова ера у людскей медицини. У наукових кругох у швеце оценєне же дешифрованє людского ґенома представя найвекше одкрице у историї чловечества.

Медзинародни дзень борби процив дроґи

Медзинародни дзень потримовки жертвом насилства (International Day in Support of Victims of Torture).

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Тирваю пририхтованя за тогорочну „Коцурску жатву”

Почала реконструкция Ґимназиї у Вербаше

У новим „Руским слове”

Промоция збирки писньох Ирини Жеґарац 

Преконтроловани процивогньово апарати