На нєшкайши дзень, 26. юний

26. ЮНИЙ – На нєшкайши дзень народзел ше єден зоз сновательох кулского Руского културно-уметнїцкого дружтва Др Гавриїл Костельник у Кули Йоаким Бики.

1892 – Народзена америцка писателька Перл Бак (Гилсборо, ЗАД, 26. юний 1892 –Данби, ЗАД, 6. марец 1973), добитнїца Нобеловей награди за литературу 1938. року.

1906 – У французким городзе Ле Ман отримане перше автомобилске Ґран при обегованє.

1933 – Народзени сербски писатель, ґлумец и новинар, Радивой Раша Попов (Мокрин, 26. юний 1933 – Беоґрад, 19. април 2017), бул длугорочни телевизийни новинар, познати по улоги пренаходзача зоз телевизийней дзецинскей емисиї Фазони и фори.

1939 – Народзел ше Йоаким Бики (Руски Керестур, 26. юния 1939 – Кула, 7. марец 2024) До Основней школи ходзел на Косанчичу и у Керестуре, штредню електротехнїчну закончел у Панчеве, а Висшу електротехнїчну школу у Суботици. Робел у фабрики Истра у Кули, потим у Штреднєй електро-машинскей школи у Кули, а познєйше як наставнїк у Школи за образованє одроснутих при Роботнїцким универзитету у Кули. Роботу предлужел у подприємстве Шветлосц у Кули на месце директора, цо окончовал осем роки, а потим прешол за референта за инвестициї до Електродистрибуциї у Вербаше одкадз 1999. року пошол до пензиї. Кед основане РКУД Др Гавриїл Костельник Бики бул у ґрупи ентузиястох и єден з найдлугорочнєйших предсидательох того Дружтва. Допринєсол же би ше обезпечело просториї за роботу Дружтва, а упарто робел и на звекшованю членства и його подмладзованю, активно шпивал и у хлопскей и мишаней шпивацкей жридловей ґрупи. Йоаким Бики ше упокоєл 7. марца у своїм 85. року живота, поховани є на городским теметове у Кули.

1945 – У Сан Франциску представителє 50 жемох, уключуюци и Югославию, подписали Повелю о снованю Зєдинєних нацийох, хтора ступела на моц 24. октобра.

2000 – Науковци зоз 18 жемох декодирали 85 одсто людского ґенома, зоз чим отворена нова ера у людскей медицини. У наукових кругох у швеце оценєне же дешифрованє людского ґенома представя найвекше одкрице у историї чловечества.

Медзинародни дзень борби процив дроґи

Медзинародни дзень потримовки жертвом насилства (International Day in Support of Victims of Torture).