На нєшкайши дзень, 26. май

1888 – Народзел ше о. др Мирко Боїч (Власеница, нєшка БиХ, 26. май 1888 – Заґреб, Горватска, 25. авґуст 1944), бул капелан у Коцуре, парох у Дюрдьове, службовал у Беоґрадзе и Заґребе. Школовал ше у Травнику, потим у Тузли и Заґребе. Студирал у Риме, закончел студий филозофиї и докторовал на Академиї святого Томи Аквинского. Богословски студиї започал у Заґребе и закончел у Львове, научел и даскельо язики. Службу започал як управитель грекокатолїцкей парохиї у Завидовичох (Босна). Кед почала Перша шветова война, о. Боїч бул поволани за воєного священїка и бул на фронту, а при концу войни у ґарнизону у Сараєве. До Коцура за капелана пришол 1919. року, а вец є 1923 поставени за пароха до Дюрдьова, од 1936. року службовал у Беоґрадзе дзе остал по 1941. рок кед ше одселєл до Заґребу. Умар у Заґребе 25. авґуста 1944. року, а поховани є на заґребским теметове Мироґой.

1889 – Отворени лифт на Айфеловей турнї, хтора отворена 6. мая истого року.

1923 – Отримане перше мотоциклистичне обегованє 24 годзини Ле Мана.

1972 – Подписане перше спорозуменє Совєтского Союзу и ЗАД о огранїченю стратеґийного нуклеарного наоружаня, САЛТ 1.

1986 – Европска уния прилапела заставу зоз 12 гвиздочками.

1998 – И попри процивеня професорох и студентох, Скупштина Сербиї прилапела Закон о Универзитету, з хторим Влада Сербиї овласцена поставяц ректора, деканох, универзитетни и факултетски управни и надпатраюци орґани. Полиция розогнала студентох и професорох хтори пре тото протестовали пред будинком Скупштини.

2002 – Французко-польски режисер Роман Полански освоєл Златну палму на филмским фестивалу у Кану за филм Пияниста.