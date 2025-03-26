26. МАРЕЦ – Нєшка ше означує Лилови дзень.

1892 – Народзел ше биолоґ, универзитетски професор и академик Синиша Станкович (Заєчар, 26. марец 1892 – Беоґрад, 24. фебруар 1974). Станкович бул снователь Института за еколоґию и биоґеоґрафию САНУ и директор Биолоґийного института Сербиї.

1911 – Народзени америцки писатель Томас Лениєр Вилиямс, познати як Тенеси Вилиямс (Коламбус, ЗАД, 26. марец 1911 – Нюйорк,ЗАД, 25. фебруар 1983), бул єден з найзначнєйших драмских писательох 20. вику.

1953 – Америцки микробиолоґ Джонас Едвард Салк обявел же пренашол вакцину процив дзецинскей парализи.

2008 – Нєшка Медзинародни дзень звекшаня свидомосци о епилепсиї, лєбо Лилови дзень. Идею порушала дзевецрочна Канадянка Касиди Меґан (Cassidy Megan) мотивована зоз власним зочованьом зоз епилепсию. Жадала порушац людзох же би бешедовали о епилепсиї, алє и же би тоти цо жию зоз епилепсию достали порученє же су нє сами.