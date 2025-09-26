На нєшкайши дзень, 26. септембер

26. СЕПТЕМБЕР – Нєшка Европски дзень язикох.

1853 – Йосиф Панчич постал професор на новоформованей Катедри историї и аґрономиї у Лицею, першей висшей школи у Беоґрадзе зоз указом княза Александра Карадьордєвича. Окрем ботаники, преподавал зоолоґию, минералоґию, ґеолоґию и аґрономию.

1889 – Народзел ше филозоф Мартин Гайдеґер (Мескир, Нємецка 26. септембер 1889 – Фрайбурґ, Нємецка, 26. май 1976), бул професор на универзитету у Фрайбурґу.

1923 – Народзел ше ґлумец Мия Алексич (Горня Црнуча, 26. септембер 1923 – Беоґрад, 12. марец 1995), бул театрални, телевизийски, филмски ґлумец и гумориста.

Шветови дзень контрацепциї (World Contraception Day). Кампаня порушана 2007. року же би ше указало на важносц хаснованя рижних методох контрацепциї и одвичательного сексуалного справованя.

Шветови Дзень чистих горох (World Clean Mountains Day).

Нєшка Европски дзень язикох (European Day of Language). Установел го Совит Европи з нагоди Европского рока язикох 2001. року.