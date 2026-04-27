27. АПРИЛ – Нєшка Шветови дзень дизайну.

1791 – Народзел ше пренаходзач Семюел Финли Брезе Морзе, конструктор апарата котри прейґ електричного импулса преноши писани знаки на далєко – телеґраф. Зложел и азбуку за телеґрафованє зоз точкох и смужкох, котра наволана Морзеова азбука.

1830 – Беоґрад достал улїчне ошвиценє – лампаши зоз швичками.

1891 – Народзел ше композитор и пиянист Серґей Прокофєв (Сонтсовка, Русия, 27. април 1891 – Москва, Совєтски Союз, 5. марец 1953) єден з найориґиналнєйших музичних творительох 20. вику.

1992 – Принєшени Устав Союзней Републики Югославиї, на основи одлукох скупштинох Сербиї и Чарней Гори, од 1992. по 2003. рок, 27. април ше означовало як Дзень державносци Союзней Републики Югославиї.

Нєшка Шветови дзень дизайну, запровадзени є 1995. року.