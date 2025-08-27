27. АВҐУСТ – На нєшкайши дзень народзел шe Мен Рей.

1770 – Народзел ше филозоф Ґеорґ Вилхелм Фридрих Геґел (Штутґарт, 27. авґуст 1770 – Берлин, 14. новембер 1831), найвизначнєйши представитель класичней нємецкей идеалистичней филозофиї. Творец є системи абсолутного идеализма, у хторим абсолутне єствованє ма трочлену структуру: идея – природа – дух.

1866 – У Новим Садзе основана Зєдинєна младеж сербска (Ujedinjena omladina srpska). На скупштини були члени 16 студентских, школярских и шпивацких дружтвох з Войводини и Сербиї. Орґанизация забранєна 1872. року.

1890 – Народзел шe маляр, аванґардни фотоґраф и филмски режисер, Емануел Радински, познати як Мен Рей (Филаделфия, ЗАД, 27. авґуст 1890 – Париз, Французка, 18. новембер 1976), його уметносц у напрямох дадаизем и надреализем. Його фотоґрафия Енґрова виолина (Violon d’Ingres) у маю 2022. року предата на аукциї за 12.400.000 долари и до тераз є найрагше предата фотоґрафия.

1907 – Краль Сербиї Петро I Карадьордєвич положел фундамент на будинку Скупштини у Беоґрадзе, по проєкту архитекти Йована Илкича. Перше зашеданє Скупштини у тим будинку отримане 20. октобра 1936. року.

1911 – Народзела ше драмска ґлумица Рахела Ферари, народзена як Ружа Фрайнд (Земун, 27. авґуст 1911 – Беоґрад, 12. фебруар 1994).

2003 – Планета Марс прешла коло Жеми на оддалєносци од 55,76 милиони километри, найблїжей ище од Каменого часу.