На нєшкайши дзень, 27. фебруар

27. ФЕБРУАР – Нєшка Шветови дзень нєвладових орґанизацийох.

1905 – Реорґанизована Велька школа и преросла до Беоґрадского универзитета, хторому Скупштина Сербиї обезпечела високи ступень автономиї.

1913 – Народзени романописатель, сценариста, писатель кратких приповедкох Ирвин Шо (Бронкс, ЗАД, 27. фебруар 1913 – Давос, Швайцарска, 16. май 1984).

1952 – Отримана перша схадзка Зєдинєних нацийох у новим стаємним шедзиску шветовей орґанизациї у Нюйорку.

Нєшка ше у швеце означує Шветови дзень нєвладових орґанизацийох (World NGO Day), улогу цивилного дружтва у борби за основни людски права, демоґрафию и отримуюци розвой за шицких.

Медзинародни дзень поларних медведзох.

