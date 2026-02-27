На нєшкайши дзень, 27. фебруар

27. ФЕБРУАР – Нєшка Шветови дзень нєвладових орґанизацийох.
1905 – Реорґанизована Велька школа и преросла до Беоґрадского универзитета, хторому Скупштина Сербиї обезпечела високи ступень автономиї.
1913 – Народзени романописатель, сценариста, писатель кратких приповедкох Ирвин Шо (Бронкс, ЗАД, 27. фебруар 1913 – Давос, Швайцарска, 16. май 1984).
1952 – Отримана перша схадзка Зєдинєних нацийох у новим стаємним шедзиску шветовей орґанизациї у Нюйорку.
Нєшка ше у швеце означує Шветови дзень нєвладових орґанизацийох (World NGO Day), улогу цивилного дружтва у борби за основни людски права, демоґрафию и отримуюци розвой за шицких.
Медзинародни дзень поларних медведзох.